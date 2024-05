Mit stählernen Beinen zurück an die Front

Er sei stolz darauf, mit dem Österreichischen Institut für Anatomie in Graz zusammenzuarbeiten. „Unser medizinisches Team berät sich regelmäßig mit den geschätzten Kollegen des Instituts, die führende Experten in der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie sowie in der Behandlung von Verbrennungen sind“, sagt er zum KURIER.

Eine Sicht, die der andere Olexander in Lemberg teilt. Was er denkt, wenn er die Männer in seinem Alter sieht, die sich vor der Mobilmachung drücken, während er bereits seine beiden Beine verloren hat? „Ich habe eine fünf Jahre alte Tochter, die ich mit meinem Leben verteidigen werde. Alles andere ist mir egal“, sagt er. Er erzählt, wie er in Bachmut gekämpft hat. „Nach heftigem Artilleriebeschuss ist ein kleines Mädchen auf die Straße gegangen und wollte spielen. Sie war in etwa so alt wie meine Tochter. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass meine Tochter an einem solchen Ort aufwachsen müsste.“

Zu kämpfen, das wird für Olexander an der Front nicht möglich sein, als Kraftfahrer habe er jedoch schon ein Angebot bekommen. „Und wenn auch nur einer wegen meinem Einsatz seine Meinung ändert und sich meldet, ist das auch schon etwas.“