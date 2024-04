KURIER an der Front: Wo der ukrainische Kampfgeist ungebrochen ist

Noch nie war eine Front transparenter als jene in der Ukraine. In Stützpunkten tief unter der Erde flimmern Live-Aufnahmen zahlreicher Drohnen auf Bildschirmen, vor denen Soldaten mit Headset sitzen und jede Bewegung melden. Jede gefundene russische Stellung, jeder mögliche Angriffsweg wird überwacht. Bietet sich ein Ziel, dauert es höchstens fünf Minuten, ehe Drohnen oder Granaten dort einschlagen.

Mit einem Affenzahn rast Advokat in Richtung Wald – vorbei an den Ruinen zerstörter Dörfer und an blühenden Wiesen. Erst im Wald verringert er sein Tempo. Hier ist das Risiko, getroffen zu werden, deutlich geringer. An den Bäumen kleben bunte Schleifen, die das Orientieren in der Nacht erleichtern sollen. Vom Weg abzukommen, ist keine Option. Links und rechts liegen überall Minen.

© Kurier/Juerg Christandl

Im Schützengraben Die "Chartija"-Brigade ging aus dem Freiwilligenbataillon hervor, das Wsewolod Koschemjako, Getreideexporteur und österreichischer Honorarkonsul in Charkiw, vor dem Krieg gegründet hatte, um seinen Beitrag zur Verteidigung der Ukraine zu leisten. Er selbst hat sich als Kommandant zurückgezogen, berät aber den aktuellen Kommandanten weiter. Derzeit sind die bis zu 6.000 Soldaten in der Stadt Liman im Donbass eingesetzt. Advokat, erst als Mörsersoldat in Cherson im Einsatz, dann auf Ausbildung in Deutschland, stieß vergangenes Jahr zum Verband.

Das Fahrzeug hält an einem schmalen Pfad, der zu einem Schützengraben führt. Immer wieder knallt es in der Nähe. "Russische Mörsergranate"“, sagt Advokat, während er rasch, aber gefasst, weitergeht. Der Graben wird breiter, biegt ab – und gibt plötzlich den Blick auf einen Unterstand frei. Dach und Wände sind aus Baumstämmen gezimmert, der Holzboden liegt etwas über der Erde, sodass bei Regen kein Schlamm hinaufsteigt. Der Duft von frischem Holz mischt sich mit Zigarettenrauch. Soldaten mit harten Gesichtszügen begrüßen ihren Kommandanten – monatelang harren sie in dieser Position aus, die jederzeit von den russischen Streitkräften entdeckt und bekämpft werden könnte. Rotationen sind nicht leicht möglich, denn dazu fehlt es an neuen Soldaten. In einer Ecke sind schmale Feldbetten übereinander gebaut. "Das hier ist ein Luxus. Ich war schon in Positionen, wo es von Ratten gewimmelt hat und ich knietief im Wasser stehen musste", sagt einer der Soldaten.

© Kurier/Juerg Christandl

Mit erbeuteten Waffen gegen die Russen Advokat greift zum Feldtelefon, das durch ein kilometerlanges Kabel mit den anderen Positionen verbunden ist. "Unhackbar", lacht er. Bald darauf wird seine Miene ernst. Auf seinen scharfen Befehl laufen die Soldaten einige Meter weiter, wo eine D30-Haubitze steht. Mit geübten Griffen nehmen zwei Soldaten die Tarnwände der Position ab, ein anderer stellt die Schussrichtung ein. "Diese Haubitze haben wir von den Russen erbeutet, jetzt schmecken sie ihre eigene Medizin", sagt Advokat, während das Artilleriegeschütz geladen wird. Ein neuer Befehl – und ein ohrenbetäubender Knall zerfetzt die Luft. Sofort ziehen die Soldaten die Wände wieder hoch, Zeit für Zielbeobachtung gibt es keine.

© Kurier/Juerg Christandl