Der Durchbruch, den die russischen Streitkräfte vergangene Woche an der Front nordwestlich von Awdijwka erzielen konnten, weitet sich aus: Von der Ortschaft Otscheretyne aus stoßen russische Verbände derzeit in mehrere Richtungen vor, meldeten am Sonntag die Eroberung des Ortes Nowobachmutiwka. Zwar handelt es sich jeweils um kleine Ortschaften, doch könnte dies der Beginn eines breiteren Vormarsches der russischen Streitkräfte sein: Nach dem Fall Awdijiwkas im Februar zogen sich die ukrainischen Verbände einige Kilometer zurück, auf leichter zu verteidigendes Terrain – was den russischen Streitkräften die Möglichkeit gab, sieben bis zehn Kilometer vorzurücken.

Diese ukrainische Verteidigungslinie - südlich von Nowobachmutiwka – bricht derzeit zusammen. Es ist anzunehmen, dass sich die ukrainischen Streitkräfte nun weitere zehn Kilometer westlich absetzen und dort am Fluss Wowtscha eine weitere Verteidigungslinie bilden. Auch nördlich und nordwestlich von Otscheretyne rücken die russischen Truppen vor.

Das Ergebnis der Abnützungskriegs

In der Ukraine wird die 115. Mechanisierte Brigade für den russischen Durchbruch verantwortlich gemacht. Sie hätte die 47. Mechanisierte Brigade bei Otscheretyne entlasten sollen, habe sich jedoch unerlaubt zurückgezogen. Ob diese Vorwürfe zutreffen oder nicht – die Gebietsverluste haben klare Gründe: Der Mangel an frischen Kräften, der Mangel an Artilleriemunition, schlecht ausgebaute Verteidigungsstellungen, zu wenig Flugabwehrsysteme. Russische FAB-Bomben zerstören immer häufiger ukrainische Stellungen. Diese Gleitbomben sind im Wesentlichen konventionelle Bomben, die mit Navigationssystemen und zusätzlichen Flügeln ausgestattet sind.