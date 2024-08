Deutsche Panzer in Russland – und der Westen schweigt

Knapp fünf Tage lang hatten sich alle Offiziellen mit Kommentaren zur Offensive zurückgehalten, nicht einmal Kiew selbst gestand ein, dass es reguläre Kräfte sind, die da gerade in Russland vorrücken. Erst am Freitagabend veröffentlichte die 61. mechanisierte Brigade ein Video, das Soldaten bei der Einnahme eines russischen Gas-Verteilerpunkts zeigt; Präsident Selenskij sagte dazu in seiner täglichen Ansprache, dass die Russen ihren Krieg auch selbst „spüren“ sollten. Damit war klar: Da sind keine Saboteure oder Freischärler am Werk wie bisher, das ist eine koordinierte Attacke – und die wurde offenbar von langer Hand geplant.