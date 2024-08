Der Krieg wird jetzt in Russland geführt – was verändert das?

In der Nacht auf Dienst drangen Drohnen, später Truppen in die westrussische Grenzregion Kursk vor. Weil die Zone offenbar nur von Wehrpflichtigen geschützt wurde, konnten die Ukrainer sehr rasch vorrücken – teils bis zu 15 Kilometer weit. Mittlerweile ist laut russischen Medien ein Gebiet von gut 350 Quadratkilometern unter ukrainischer Kontrolle, mindestens zwei russische Verteidigungslinien wurden eingenommen, die Kommunikation ist erheblich gestört.

Die Regierung in Kiew hat sich nicht zu dem Angriff geäußert, Präsident Selenskij erwähnte die Gebietseroberung in seiner abendlichen Ansprache nicht. Laut Beobachtern deutet aber vor allem das verwendete Gerät und die Luftunterstützung darauf hin, dass es offizielle Truppen waren. „Zum ersten Mal kämpfen reguläre ukrainische Truppen auf russischem Boden“, schrieb etwa der russische Militärexperte und Kremlkritiker Jan Matwejew.

Wie reagiert Russland?

Der Kreml ist ziemlich blamiert, da die Attacke sorgfältig geplant gewesen sein dürfte. Hardliner und Militärblogger werfen ihm öffentlich vor, dass der Generalstab schon vor zwei Wochen von den Plänen Kiews wusste.

In Moskau betreibt man Schadensminimierung: Man zensiert Bilder der Zerstörung und von sich ergebenden Soldaten, man will keine Panik schüren. Andererseits will der Kreml sich auch keine Untätigkeit vorwerfen lassen. Offiziell ist in den Medien darum nur von einem „Terroranschlag“ die Rede; dass die „Spezialoperation“ jetzt auch zu Hause ausgetragen wird, wird verleugnet. Der Kursker Regionalgouverneur erließ am Mittwoch einen Evakuierungsbefehl; in den sozialen Medien wird er dafür scharf angegriffen – die Warnung kam viel zu spät, viele Bewohner sind nun in der besetzten Zone eingesperrt.

Was ist Ziel der Attacke?

Darüber streiten Beobachter. Zum einen lenkt sie von den Verlusten Kiews im Donbass ab; jetzt hat die Ukraine den Informationsraum wieder für sich reklamiert.

Zum anderen treibt Kiew die Idee an, ein Faustpfand für Verhandlungen zu haben. Selenskijs Berater Michaijlo Podoljak übernahm im ukrainischen TV zwar keine Verantwortung für die Offensive, aber er sagte, dass sich die Eroberungen „positiv auf mögliche Gespräche“ auswirken würden. In den letzten Wochen hatten sich die Signale gemehrt, dass Kiew sich im Herbst – nach der US-Wahl mit Trump als neuem Präsidenten – mit den Russen an einen Tisch setzen könnte. Eine russische Region unter eigener Kontrolle wäre Druckmittel und Tauschobjekt.