"Spiele der Schande"

Der Westen, das war in den vergangenen Jahren schon immer der Hort des moralischen Untergangs. Heuer, da der verhasste Westen Olympia ohne Russland veranstaltet – nur 15 Athleten sind wegen des Krieges als neutrale Bewerber dabei –, lässt man Paris medial zu Sodom und Gomorrha werden. Die "Spiele der Schande" werden im TV nicht gezeigt, dafür liest man über Orgien und wegen Öko-Wahns abmontierte Klimaanlagen. Obdachlose würden ständig über Athleten herfallen, und optisch entspreche Paris mit den vielen Ratten und Absperrungen eher einem KZ als einer Weltstadt, so die Prawda.

Die Kränkung in Moskau muss groß sein. Olympia war für Russland immer schon Austragungsort politischer Ambitionen, 1980 boykottierte der Westen Moskaus Spiele wegen des Afghanistan-Einmarschs, vier Jahre später blieben Sowjet-Athleten Olympia in Los Angeles fern. Daran erinnert der Kreml jetzt unablässig: Er nennt die "Neutralen" in Paris "Ausgeburten der Hölle", die besser nicht mehr heimkehren sollten; und das IOC wird zur "Bande Neonazis" disqualifiziert.