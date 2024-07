Putins Dissidenten-Jagd: Mit UdSSR-Methoden gegen die Opposition

Demselben Gedanken folgt die Vertreibung politischer Gegner ins Exil, ebenso eine alte KGB-Methode. Wer nicht ins Lager gesteckt oder in der Psychiatrie niedergespritzt wurde, wurde ins Ausland abgeschoben – dafür sorgte die 5. Hauptverwaltung des KGB, die seit den 1960ern die „ideologische Diversion“ beenden sollte – sie war für die Ausrottung der Dissidentenbewegung zuständig.

Gesprochen wird offiziell aber nicht über die Dissidenten, damals wie heute nicht. Nawalnys Namen hat der Kremlchef in den vergangenen Jahren nie in den Mund genommen, auch Julija Nawalnaja ist ihm keine Erwähnung wert. Das soll ihre Legitimität untergraben: Über wen nicht gesprochen wird, der hat keinen Einfluss.

Wer die Medien beherrscht, der ist im Vorteil, dieses Motto verfolgt der Kreml seit jeher. Seine Gegner verfolgt Putin ganz im Stile seiner sowjetischen Vorgänger: Eine willfährige Justiz klagt sie an, sperrt sie ein, und das abseits jeglicher internationaler Standards und den Augen der Öffentlichkeit. Das Straflagersystem, in der UdSSR Gulag genannt, funktioniert weitgehend gleich wie damals, es wurde lediglich umbenannt.

Alle im Exil

Auch heute gibt es derartige Abteilungen in den Geheimdiensten. Damals hatte der Rauswurf den Vorteil, dass Informationen aus dem Ausland kaum hinter den Eisernen Vorhang dringen konnten, selbst verbotene Bücher wurden in der UdSSR mühsam per Hand oder mit der Schreibmaschine abgetippt. Heute ist das einfacher: Die Opposition, die nach Kriegsbeginn zum Gutteil selbst aus dem Land geflohen ist, hat genügend Möglichkeiten, die Russen zu erreichen – trotz massiver Zensur.

Dennoch dringt sie nur bedingt durch, wie Umfragen immer wieder zeigen: Weder Ex-Energiemagnat Michail Chodorkowski in London, noch Ex-Schachweltmeister Garry Kasparow in den USA finden in ihrer Heimat mit ihren Demokratiebemühungen Gehör.