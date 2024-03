So fand hier nicht nur der 2015 auf offener Moskauer Straße erschossenen Oppositionspolitiker und Nawalny-Freund Boris Nemzow seine letzte Ruhestätte, sondern auch die 2006 in ihrem Wohnhaus erschossene Journalistin und Aktivistin Anna Politkowskaja .

Und daher ist es auch nachvollziehbar, dass Witwe Julia Nawalnaja sich um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Trauerfeier am Freitag sorgt, wie sie vor dem EU-Parlament in Straßburg am Mittwoch sagte. „Ich weiß noch nicht, ob das friedlich wird oder ob die Polizei diejenigen festnehmen wird, die sich von meinem Ehemann verabschieden wollen“, so Nawalnaja.

Manche Bestattungsunternehmen und Trauerhallen hätten gesagt, sie seien ausgebucht; andere sich geweigert, sobald sie den Namen Nawalny hörten, so Jarmysch. Daher dürfte nun die Aussegnung in der Kirche vor der Beerdigung die einzige Gedenkveranstaltung bleiben. Zu groß scheint die Sorge des Kreml vor öffentlichen Solidaritätsbekundungen für Nawalny.

Schon bei der Niederlegung von Blumen zum Gedenken an Nawalny waren Hunderte Menschen verhaftet worden.

Gedenken in Wien statt in Moskau: Ewa Ernst-Dziedzic

Sobald der Zeitpunkt des Begräbnisses klar gewesen sei, habe sie die russische Botschaft um einen Termin zur Ausstellung eines Visums ersucht, erzählte Ernst-Dziedzic am Mittwochabend der APA. Auch das österreichische Außenministerium habe sich darum bemüht. "Doch dann kam die Antwort direkt an das Außenministerium: Nein, das geht nicht", sagte sie.

In der russischen Botschaft selbst erklärte man am Donnerstagnachmittag die Nichtausstellung des Visums mit formalen Gründen. "Es gab keinen offiziellen Visaantrag, sondern nur einen Anruf. Und wir stellen telefonisch keine Visa aus. Das macht auch die österreichische Botschaft in Moskau nicht", kommentierte ein Botschaftssprecher gegenüber der APA. Weitere Nachfragen wollte er nicht beantworten.

Österreich wird von Botschafter vertreten

Das offizielle Österreich wird damit bei Nawalnys Begräbnis nur von Botschafter Werner Almhofer vertreten. Die Teilnahme des protokollarisch höchsten Vertreters Österreichs in Russland ist ein klares Signal an das russische Regime", sagte eine Sprecherin des Außenamtes. Sie kündigte an, dass Almhofer im Namen der Republik auch einen Kranz niederlegen werde.