Putin und der Tod Nawalnys: Wer nicht sehen will

Alexej Nawalny wusste, dass es irgendwann so weit sein würde. Er wusste es, als er vor drei Jahren in das Flugzeug stieg, mit dem er sich Putin auslieferte. Er wusste es, als er Frau und Kinder zum Abschied küsste, und er wusste es bei jedem Auftritt vor Gericht, als der russische Staatsapparat ihn von Mal zu Mal abgemagerter vorführte: Irgendwann wird der Kreml wohl auch mich töten – so, wie er noch jeden Opponenten beseitigt hat.