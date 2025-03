"Putin dämpft Trumps Getöse": Die internationale Presse zum Giganten-Telefonat

"Wir sollten uns zu diesem Zeitpunkt auch vor Augen halten, wie schmerzlich die Situation für (den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr) Selenskij ist. Wie immer in diesem Friedensprozess lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten und das ganze Ausmaß dessen zu sehen, was sich vor uns abspielt.

Zum Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin über eine Waffenruhe in der Ukraine schreiben Zeitungen am Mittwoch folgendes:

Die Situation könnte Trump ernsthaft in Verlegenheit bringen, denn er hat in den letzten zwei Monaten darauf beharrt, Putin wolle den Krieg beenden (...). Dabei hat sich Trump als Putin-Flüsterer dargestellt : als der Einzige, der Putin versteht - ihn sogar mag - und ihn zu einem Deal für die Menschheit bewegen kann. Doch diese Zuversicht wird nun auf eine harte Probe gestellt."

"So viel zum Thema Kriegsbeendigung innerhalb von 24 Stunden. Donald Trumps 2024 geäußerte Prahlerei , er brauche nur einen Tag, um eine Einigung zur Beendigung der Kämpfe in der Ukraine zu erzielen, hat sich nicht erfüllt. Und obwohl man argumentieren könnte, dass das Telefonat mit Wladimir Putin am Dienstag die Sache vorangebracht hat, könnte es auch ein Fall von 'ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück' sein.

Aber offensichtlich auch nicht annehmbar für Trump. Und das lässt die Ukraine und Europa einen Seufzer der Erleichterung ausstoßen. (...) Das Ergebnis des Telefongesprächs enttäuscht jene - viele davon in Italien -, die glaubten, der US-Präsident habe einen Zauberstab, um auf magische Weise ein Ende des Krieges herbeizuführen. Die Karten in den Händen der beiden Spieler wurden falsch gelesen."

"Putin bekommt einfach die Fortsetzung des Krieges. Und das ist, was er wollte. Derzeit ist ein völliger Waffenstillstand von seinen Wünschen so weit entfernt wie nur möglich. Es sei denn, seine n icht annehmbaren Bedingungen werden angenommen. Nicht annehmbar für die Ukraine, da sie einer Unterwerfung nach weißrussischem Vorbild gleichkommen, verbunden mit Verlusten an Gebieten.

Putin spricht weiterhin von einer 'ganzheitlichen Herangehensweise an das Problem' und der Beseitigung der 'Wurzeln' des Konflikts. Er hatte bereits klargestellt, dass es darum geht, den militärischen Status der Ukraine herabzusetzen, ihren Beitritt zur NATO dauerhaft zu blockieren und die militärische Präsenz und die Infrastruktur der Verbündeten an den Grenzen Russlands zu verringern."

"Wie bei Moskaus Zusicherungen üblich, kann man glauben, was man will, aber man muss es überprüfen. Die erste Überprüfung verlief nicht gut, denn kurz nach dem Ende von Trumps Gesprächen mit Putin regneten Raketen auf Kiew nieder . Die ukrainische Hauptstadt ist für Russland eine Kommandozentrale und keine Infrastruktur.

"Aktualne.cz" (Tschechisches Nachrichtenportal):

"Wenngleich Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeblich Verhandlungen begrüßt, will er in Wirklichkeit keine Waffenruhe, die nur die derzeitige Lage einfrieren würde. (...) Er möchte die russische Einflusssphäre wiederherstellen, einen Keil zwischen Europa und die USA treiben und die nach 1989 entstandenen Verhältnisse verändern. Er will in die Geschichte eingehen als ein Herrscher, der die Größe des russischen Imperiums erneuert und seine Fläche vergrößert hat.

US-Präsident Donald Trump will einen Krieg beenden, der ihn nicht interessiert, sondern nur stört und aufhält. (...) Doch für Putin ist der Krieg in der Ukraine nur eine Phase einer größeren Konfrontation mit dem Westen, die so bald nicht aufhört."