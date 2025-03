Trump spricht heute mit Putin: Was kann da rauskommen?

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff war vergangene Woche erneut nach Moskau gereist und hatte sich dort mehrere Stunden mit dem Kremlchef ausgetauscht, wie er später schilderte. Einer Frage nach Putins Forderungen – darunter mutmaßlich die Kapitulation der ukrainischen Streitkräfte im russischen Gebiet Kursk, die internationale Anerkennung der von Russland annektierten Gebiete sowie ein Stopp westlicher Militärhilfen und ein Verbot ausländischer Friedenstruppen in der Ukraine – wich Witkoff aus. Er gab an, man habe die Differenzen zwischen den beiden Seiten verringert und wolle sie weiter verringern. Inhaltliche Details gab er nicht preis.

Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten werfen Putin immer wieder vor, er habe kein Interesse an einem Kriegsende und wolle das angegriffene Land vielmehr zerstören. Russland könnte vor allem auf Zeit spielen, weil es auf dem Vormarsch ist - und bis zu einem eventuellen Friedensschluss der Ukraine noch möglichst viel Gebiet entreißen will. Eine wie auch immer geartete Waffenruhe dürfte sich Putin zudem gut bezahlen lassen von Trump - etwa mit einem Ende der Sanktionen.

Die ukrainische Regierung befürchtet, ebenso wie ihre europäischen Verbündeten, dass Trump eine Friedensregelung erzwingen will, die Russland faktisch als Sieger aus dem verlustreichen Krieg hervorgehen lassen könnte. Die ukrainische Staatsführung forderte, den Kremlchef unter Druck zu setzen, da er den seit gut drei Jahren andauernden Angriffskrieg bewusst in die Länge ziehe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij erklärte sich nach einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut zu einer Waffenruhe bereit. "Doch um zur Realisierung überzugehen, muss Russland aufhören, Bedingungen zu stellen", betonte Selenskij.

Ebenso unterstrich Sybiha die - von Trumps Regierung bereits ignorierte - Forderung nach dem Prinzip "nichts über die Ukraine ohne die Ukraine", womit gemeint ist, dass die Führung in Kiew in alle Gespräche einbezogen werden will. Auch einer von Moskau geforderten Abrüstung der Ukraine erteilte Sybiha eine klare Absage.

Und die russischen Truppen versuchen an anderen, vermeintlich ruhigeren Frontabschnitten wieder in die Offensive zu gehen. So sind im südukrainischen Gebiet Saporischschja bei Orichiw nach Berichten beider Seiten mehrere Dörfer in russische Hand gefallen. Kleinere Gebietsgewinne verzeichnete die russische Seite auch im ostukrainischen Gebiet Charkiw.

Währenddessen ist die Front an mehreren Abschnitten im Gebiet Donezk vor allem nahe der Bergarbeiterstadt Pokrowsk vorerst stabilisiert worden - auch durch die Verlegung ukrainischer Truppen aus dem Gebiet Kursk. Dennoch sind die militärischen Aussichten insgesamt nach mehr als drei Jahren Krieg für die Ukraine aktuell nicht sonderlich hoffnungsvoll.