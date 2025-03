Besser als Dave, der Dackel von Großbritanniens Botschafterin in Österreich, Lindsay Skoll, kann ein Hund nicht informiert sein. Beim Interview mit dem KURIER weicht er der britischen Spitzendiplomatin, die vor Wien in jahrelang in Moskau im Einsatz war, nicht von der Seite. Ein Gespräch mit der ausgewiesenen Russland-Kennerin über die neue, gewachsene Schlüsselrolle Großbritanniens bei den Spannungen zwischen Europa und den USA im Ukraine-Krieg.

KURIER: Großbritannien hat in der Ukraine-Frage eine führende Rolle übernommen. Bedurfte es eines US-Präsidenten Trump mit seinen Drohungen, um Großbritannien aus der Reserve zu holen?