Ukrainer zweifeln an Frieden mit Russland: Moskau wird "wieder angreifen"

Mit ihr zusammen versorgt Tschumatschenko verletzte Soldaten an vorderster Front. Die beiden leiten die Hilfsorganisation Tactical Medicine North und sind gerade in der ukrainischen Region Donezk im Osten des Landes im Einsatz. Die Bedingungen eines von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin ausgehandelten Waffenstillstandes würden für Kiew nicht akzeptabel sein, sagt Wladyslaw Tschumatschenko . Das gelte insbesondere, wenn das Land Gebiete an Russland abtreten müsste - eine reale Möglichkeit angesichts der jüngsten Kreml-freundlichen Rhetorik Trumps.

Für seinen Einsatz im Krieg hat das Paar einen hohen Preis bezahlt. Vor der Invasion betrieben die beiden ein Kletterzentrum und kümmerten sich um ihre Tochter. Jetzt lebt die Neunjährige bei der Großmutter, ihre Eltern sieht sie nur wenige Tage im Monat. Anastasia Tschumatschenko findet es wichtig, dass ihr Kind "in der Ukraine bleibt" und verstehen lernt, was Krieg bedeutet. Denn das alte Leben "wird nie wiederkommen", sagt sie. Die Mutter rechnet damit, dass der Krieg zu Lebzeiten ihrer Tochter zurückkehren wird: "Es wird mit Sicherheit passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit."

Außerdem bildet die Organisation Soldaten in Erster Hilfe aus. Auch diese Aufgabe soll fortgesetzt werden, auch wenn die Waffen schweigen. "Denn die Geschichte zeigt, dass in diesem Teil der Welt keine Pause ewig währt", sagt Wladyslaw Tschumatschenko.

Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, auch weiterkämpfen

Auch Oleksandr, Kommandant einer Angriffseinheit in der 93. Brigade, bereitet sich auf einen neuen Krieg vor. Er will die Uniform behalten, egal wie die geplanten Verhandlungen zwischen Washington und Moskau ausgehen. Gerade trainiert der stämmige, tätowierte Soldat in einem stickigen Raum mit rosa Neonlicht an den Hanteln. An der Front "bin ich in meinem Element", sagt Oleksandr.

Der 39-Jährige will auch bei einem Waffenstillstand bereit sein für einen neuen russischen Angriff. "Wir haben uns schon einmal die Finger verbrannt, aber das werden wir kein zweites Mal zulassen", sagt Oleksandr. Er meint damit die acht Jahre zwischen Beginn des Konflikts mit den vom Kreml unterstützten Separatisten 2014 und der groß angelegten russischen Invasion 2022. Die Ukraine hätte damals verstehen müssen, dass Russland weiter gehen würde, sagen einige Armeeangehörige.