Trump hat Dokumente zum Kennedy-Mord veröffentlicht

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag bisher geheime Dokumente zum Mord an Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963 veröffentlicht. "Es ist eine Menge Material", sagte Trump am Montag vor Journalisten. 80.000 Seiten würden veröffentlicht. Ein Regierungsvertreter sagte, die Dokumente würden vom Nationalarchiv der USA der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Trump will auch bisher geheime Dokumente zum Attentat auf den Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. freigeben.

Die Ermordung Kennedys 1963 fasziniert die amerikanische Öffentlichkeit seit Jahrzehnten. Obwohl offizielle Untersuchungen Lee Harvey Oswald als Einzeltäter ausweisen, glauben viele Amerikaner an eine Verschwörung. Experten bezweifeln, dass die neu zugänglichen Informationen die zugrunde liegenden Fakten des Falls ändern werden.

Demnach eröffnete Lee Harvey Oswald das Feuer auf Kennedy aus einem Fenster eines Schulbuchdepots, als die Wagenkolonne des Präsidenten am Dealey Plaza in Dallas vorbeifuhr. "Wer Großes erwartet, wird mit ziemlicher Sicherheit enttäuscht werden", sagte Larry Sabato, Direktor des Center for Politics an der University of Virginia, der ein Buch über das Attentat verfasst hat.