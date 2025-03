Signal-Skandal von Vance und Co.: Erster Rücktritt steht im Raum

Nach der Beispiellosen „Signal-Panne“, in der der Nationale Sicherheitsberater Donald Trumps neben hochrangigen US-Entscheidungsträgern wie Vizepräsident JD Vance oder Pete Hegseth auch den The Atlantic-Journalisten Jeffrey Goldberg einer Chatgruppe zur Koordination eines Angriffs auf die jemenitischen Houthis hinzugefügt hatte, hängt Waltz‘ Schicksal am seidenen Faden.