Kriegsspiel im Gruppenchat: In Trumps Team müssen jetzt Köpfe rollen

Man kann das nicht erfinden. Die erste Garde der Trump-Regierung hat in einer Chat-Gruppe Kriegsspiele diskutiert, die kürzlich im Jemen tödliche Realität wurden, und dabei einen Washingtoner Top-Journalisten aus atemberaubender Nachlässigkeit heraus Mäuschen spielen lassen.

Was Jeffrey Goldberg, der Chef des von Trump gehassten linksliberalen Magazins The Atlantic da über Tage in Echtzeit mitlesen durfte, spottet nicht nur inhaltlich jeder Beschreibung und bietet Stoff für mehrere Untersuchungsausschüsse.