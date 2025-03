Doch auch wenn die europäischen NATO-Staaten bald ein Drei-Prozent-Ziel erreichten, bedeutet das nicht automatisch, dass die kriegsfähig sind: Mangelnder Wehrwille, veraltete Ausrüstung, massiver Munitionsmangel, hohe Pensionierungswellen – die Probleme sind vor allem in Westeuropa beinahe überall dieselben. Etwa 50.000 schwere Waffensysteme wurden in Europa seit Ende des Kalten Kriegs vernichtet .

Ohne US-Unterstützung würde es etwa in puncto Aufklärungsdaten mangeln – im All ist Europa militärisch noch schwächer als auf einem eventuellen Schlachtfeld. Und Satellitenaufklärung sowie -kommunikation ist auf dem modernen Schlachtfeld essenziell.

In puncto Drohnenkriegsführung – diese erlebt quasi täglich eine Revolution im Ukraine-Krieg – scheinen europäische Streitkräfte auch drei Jahre nach Kriegsbeginn wenig Anstalten zu machen, größere Ausbildungspläne in den Streitkräften zu implementieren.

Zukunftsfragen

Und dann stellt sich die Frage, wie NATO-Verteidigungskräfte ohne die USA strukturiert werden sollen: Die Abläufe, Befehlsketten etc. liefen wohl nach NATO-Schema ab, doch wer führt? Ein französischer General? Ein Deutscher? Ein Brite? Wie soll eine operative Führung möglich sein, wenn die deutsche Bundeswehr nach wie vor damit beschäftigt ist, passende Funkgeräte für ihre Fahrzeuge zu finden?

Europas Bestrebungen, konventionell verteidigungsfähig zu werden, stecken also noch in den Kinderschuhen. Sollte in den kommenden Jahren der Plan aufgehen, mehr in die Verteidigung zu investieren und das strukturiert und gemeinsam zu tun, dürfte frühestens etwa 2030 von einer plausiblen, konventionellen Verteidigung die Rede sein (der derzeit diskutierte nukleare Schutzschirm ist ein eigenes Kapitel).

Vor diesem Hintergrund von einer „Aufrüstung“ oder „Militarisierung“ zu sprechen, ist nichts anderes als Teil der russischen Informations-Kriegsführung. Ein Feld, in dem Moskau seit jeher stark ist. Und auch dieses Mal fallen Peskows Meldungen auf fruchtbaren Boden – in einer Gesellschaft, die zu gewissen Teilen nicht mehr daran glaubt, das System, in dem sie lebt, verteidigen zu müssen.