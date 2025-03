Aufrüstung in Europa: "Sie machen aus Putin eine Friedenstaube"

Es war eine hochkarätige Runde, die diesmal am Sonntag zu später Stunde in der ORF-Sendung "Das Gespräch" Platz genommen hatte: Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der deutschen FDP , Sprecherin des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, der bekannte Militäranalyst Franz-Stefan Gady , der Milizbeauftragte des Bundesheeres, Generalmajor Erwin Hameseder und Roger Köppel , Chefredakteur der rechten Schweizer Wochenzeitung Die Weltwoche. Letzterer war interessanterweise in die Runde gerutscht, weil niemand von der FPÖ bei der Diskussion dabei sein wollte, wie Moderator Tobias Pötzelsberger - er vertrat diesmal Susanne Schnabl - bei der Vorstellungsrunde anmerkte.

Den österreichischen Aspekt brachte Erwin Hameseder in die Diskussion. Er begrüßte es nochmals, dass sich die österreichische Bundesregierung dazu entschieden habe, in den kommenden Jahren rund 17 Milliarden Euro in die Nachrüstung zu stecken und danach die jährlichen Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent des BIP (Bruttoinlandsprodukt) zu heben. Er verwies erneut auf die Kommission, die sich mit einer möglichen Verlängerung des Grundwehrdienstes und danach verpflichtenden Truppenübungen befasst. Warum dies passiere, müsse man in einer Zeit, in der sich "die geopolitischen Rahmenbedingungen dramatisch geändert haben", auch der Öffentlichkeit klar machen. Hameseder: "Das muss man der Bevölkerung ganz klar sagen." Einen Grundwehrdienst für Frauen würde er als Generalmajor grundsätzlich auch nicht für falsch halten. Aber: "Das ist politisch nicht umsetzbar."