ÖVP-Ministerin Tanner: "Wir haben einen großen Vorteil zu anderen Armeen"

Das Wichtigste an dem Plan sind die notwendigen Milliarden, die zur Verfügung stehen. 16 Milliarden Euro bis 2026, danach das Bekenntnis im Regierungsprogramm, zukünftig zwei Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben. Hat es da nie das Ansinnen gegeben, in Zeiten von Sparbudgets hier Abstriche zu machen?

Wir haben den Weg der Sicherheit im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher eingeschlagen. Gleich nach meiner Amtsübernahme in der vergangenen Periode haben wir uns um das Milizpaket gekümmert, wir haben viele Millionen in den Katastrophenschutz investiert, und jetzt gibt es die „Mission Vorwärts“, den Aufbauplan 2032+. Da tut es schon gut, Kontinuität zu haben und den Weg zu einer modernen Armee weiterzuführen.

Jetzt rüstet nicht nur Österreich auf, sondern ganz Europa investiert in Kriegsgerät. Gibt es genug Industrie, um all das zu bekommen, was gewünscht wird?

Es stimmt natürlich, dass viele – so wie wir – in der Vergangenheit geglaubt haben, dass wir auf einer Insel der Seligen leben. So wurden in vielen Ländern die Verteidigungsbudgets nach unten gefahren. Jetzt gibt es die Gegenbewegung. Alle beschaffen derzeit durchaus zeitgleich, deswegen ist es auch wichtig – und das passiert innerhalb der EU auch –, dass man sich um den Wiederaufbau der Rüstungsindustrie kümmert.

Heimische Vertreter der Industrie sind unglücklich darüber, dass wir keine wirkliche Rüstungsindustrie mehr haben und wir deshalb da auch nicht an der Wertschöpfung teilnehmen können.

Das ist ein wichtiger Punkt, und dazu ist auch im Regierungsprogramm etwas zu finden. Hier gibt es auch ein paar positive Beispiele. Wir haben Hunderte Radpanzer vom Typ Pandur Evo angeschafft. Da sind auch zahlreiche österreichische Klein- und Mittelbetriebe involviert. So gibt es als Beispiel ein niederösterreichisches Unternehmen, das die Wannen für den Pandur lackiert. Die Investitionen in die Kasernen gehen an die lokale Bauwirtschaft. Unser Ziel muss es sein, dass wir Industriekooperationen suchen, um noch mehr an Wertschöpfung in Österreich zu halten.