Generalin Sperandio: "Ich war immer lieber Häuptling, als Frau des Häuptlings"

Die Auslandseinsätze: nicht nur Peace Keeping-Einsätze, sondern ich durfte auch Mitglied der United Nation Disaster Assessment Coordination Teams sein. Das waren damals 150 Personen weltweit, die bereit stehen, um Katastropheneinsätze zu koordinieren. Ich war zum Beispiel in Afrika und Lateinamerika und im Inland beim Lawinenunglück in Galtür aktiv.

Das Heer könnte eigentlich Gesundheitsvorsorge lehren.

Die Prägung gesund zu leben beginnt schon vor der Zeit im Bundesheer. Was davor, also in der Familie oder Schule etc. nicht begonnen wurde, ist im Rahmen des Grundwehrdienstes schwer einzuholen

Und wie steht es um die Wehrbereitschaft?

Weil wir über Jahrzehnte im tiefsten Frieden gelebt haben, ist die Wehrbereitschaft quer durch die Generationen gesunken. Da braucht es im Sinne der umfassenden Landesverteidigung eine Veränderung, was schon in der frühen Bildung beginnen sollte.

Was halten Sie von einem verpflichtenden Wehr- bzw. Sozialdienst für Mädchen?

Grundsätzlich fände ich eine militärische Grundausbildung für Frauen gut. Eine Verpflichtung halte ich aber für schwierig, wenn man den „Lebensrucksack“ der Frauen betrachtet, was Kinderbetreuung, Pflege der Eltern, inklusive der großen Lohnschere betrifft.