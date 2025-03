"Das Gesetz des Stärkeren": Österreichs Kampf um Verteidigung und Demokratie

Ein anderes Beispiel: Wladimir Putin. Obwohl russische Truppen 2008 in Georgien waren und Russland 2014 die Krim besetzt hat, ignorierte die politische Öffentlichkeit de facto bis zum Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022, was längst offenkundig ist: Der konventionelle Krieg ist nicht überwunden. Und: Die Zeit, in der sich Staaten fast selbstverständlich an internationales Recht, an Verträge oder Abmachungen gehalten haben, gehört der Vergangenheit an.

„Das Gesetz des Stärkeren feiert eine Renaissance“, sagt Vartok zum KURIER.

China will die „Taiwan-Frage“ bis 2046 lösen, sprich: Taiwan annektieren. Russland plant, einen Landkorridor zu seiner Enklave Kaliningrad zu schaffen. „Der Krieg ist in Europa angekommen.“