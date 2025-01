Warum will Trump ausgerechnet Grönland haben?

Bald wird das Land vom Eis befreit, zur Jahrhundertwende könnte es grün sein. Während am Äquator steigende Temperaturen das Leben unmöglich machen, geht in Grönland ein gegenteiliger Prozess vor sich. Die Eismeere verschwinden, sie werden den Großteil des Jahres schiffbar, der Weg nach Europa, Russland und Fernost kürzer. Die Migration kann sich in diese Richtung orientieren.

Es geht kaum um vorgeschobene Sicherheitsinteressen, da die USA mit der Pituffik Space Base dort bereits einen Militärstützpunkt besitzen. Ein Vertrag von 1951 bevollmächtigt die USA zudem, Angriffe auf Grönland zu verhindern. Es geht um die künftige Bedeutung des zwölftgrößten Territoriums der Welt, nach Einwohnern (56.000) ein Kleinstaat. Die Insel hat jedoch strategische Bedeutung, weil sie die Frühwarnung für die USA um die Hälfte verkürzt und das Angriffspotenzial viel näher an Russland rückt. All das ist jedoch schon vorhanden. Der Raum besitzt allerdings 13 Prozent der nicht geförderten Öl- und 30 Prozent der Gasreserven der Welt. Auch Seltene Erden sind hier zu finden, womit Chinas Monopol gebrochen werden kann. Uranvorkommen wurden ebenfalls festgestellt. Die Rohstoffe wurden bisher nicht gefördert, doch mit dem Klimawandel ist dies nur eine Frage der Zeit. Ob Trumps Vorstoß „nur“ mit günstigen Rohstoffförderungslizenzen zu tun hat, ist angesichts seiner Unberechenbarkeit nicht beantwortbar.

Grönland ist weitestgehend von Dänemark unabhängig. Es ist z. B. kein Mitglied der EU. Nach dem Autonomievertrag kann es die Selbstständigkeit ausrufen. Zwar ist der grönländische Ministerpräsident mit dem Stand der Unabhängigkeit nicht zufrieden, aber mehr geht fast nicht. Eines Tages kommt es zur Selbstständigkeit, dazu braucht es keine Zustimmung der Dänen. Doch solange Dänemark die Hälfte des grönländischen Budgets begleicht, wäre dies kontraproduktiv.

Ein möglicher Eintritt in die USA wirft allerdings Fragen nach Eigentumsrechten an Bodenschätzen und Fischerei-, Umwelt- und Einwanderungsrechten auf, was für das Land lebenswichtig, aber in den USA nicht nach grönländischen Interessen ausgerichtet wäre. Trump könnte allerdings das Land durch Beeinflussung oder Kauf der Parteien und jedes einzelnen Grönländers vom „Gegenteil überzeugen“. Es wäre nicht das erste Mal.

Janos I. Szirtes ist Politikwissenschafter, lebt in Budapest, war Journalist und Diplomat.