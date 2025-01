"Wir befinden uns im Kriegszustand", heißt es bei der Präsentation des Risikobilds 2025 Anfang dieser Woche. Das Risikobild ist eine fundierte Analyse von sicherheitspolitischen Herausforderungen, vor denen Österreich die kommenden Jahre steht. Neben der Analysen beinhaltet dieser Bericht auch konkrete Handlungsempfehlungen. Was sind also die relevanten Risiken, auf die sich Österreich vorbereiten muss? Was ist mit dem Satz "Wir befinden uns im Kriegszustand" gemeint? Und inwiefern folgen diesen Analysen jetzt auch konkrete Handlungen? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer.