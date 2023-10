"Viel Schwäche bei unseren Partnern": Ukraine beklagt Kriegsmüdigkeit der Geldgeber

"Sie würden den Krieg gerne vergessen, aber der Krieg ist immer noch im Gange, in vollem Umfang". Martschenko machte für die Stimmung "eine geopolitische Verschiebung und den internen politischen Kontext in verschiedenen Ländern" verantwortlich. Konkret verwies er auf anstehende Wahlen in den USA und in der EU.

Die Ukraine benötigt westliche Finanzhilfen, um eine Haushaltslücke von 43 Milliarden Dollar im kommenden Jahr zu schließen. Die Gespräche darüber wurden in der vergangenen Woche vom Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas überschattet.

➤ Mehr lesen: Waffen für die Ukraine: Dem Westen geht die Puste aus