Ukraine-Hilfe: Was mit dem Spendengeld der KURIER-Leser ermöglicht wird

"Auch Depressionen"

In der rustikalen Dorf-Ambulanz in Stroine, ebenso in Transkarpatien gelegen, herrscht an diesem Werktag reger Andrang. Die meisten Patienten und Patientinnen sind bereits in Pension. Die Jüngeren des 3.323-Seelen-Orts am Fuße der Karpaten sind im Wartebereich nicht zu sehen. Viele Männer sind im Krieg, Mütter mit Kindern sind auch hier außer Landes geflohen.

Die junge Ärztin Evgeniia Fizer weiß inzwischen, wie sich Krieg im eigenen Land auf ihre Patienten und Patientinnen körperlich und seelisch auswirkt: "Viele haben jetzt einen höheren Blutdruck, mehr kardiovaskuläre Erkrankungen, leiden auch an Schlafstörungen und Depressionen."

Fizer arbeitet eigentlich für das Krankenhaus in Uzhorod. Um den älteren Menschen den weiten Weg in die Stadt zu ersparen, kommen sie und ihre ärztlichen Kollegen gemeinsam mit Krankenpflegepersonal regelmäßig in die Dörfer, und bei Bedarf auch direkt in die Häuser. Möglich ist das, weil das Rote Kreuz für diese Einsätze gut ausgestattete Rettungsautos zur Verfügung stellt.