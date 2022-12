Wie die "KURIER-Familie" aus Kiew Weihnachten feiert

Nicht vergessen wollen wir hier auf die Kosmetikerin Claudia Paur, ihren Vater und ihren Sohn, die bis Mai ihre Wohnung in Ternitz für die KURIER-Familie geöffnet hatten. Sie sind ebenso wichtige Akteure unserer Geschichte.

Ist damit alles gut? Viel ist gut, aber nicht alles. Svitlana hat ihren Mann Wolodimir seit dem 7. März nicht mehr gesehen. Sie zeigt Fotos auf ihrem Telefon. „Ja, er lebt. An der Front, in einem Wald bei Charkiw.“ Sein Vorgesetzter wurde von einer russischen Granate zerfetzt. Ihrem Vater musste in Kiew ein Bein amputiert werden. Und sie hat Angst, dass ihrer Schwester, die in Kiew geblieben ist, was zustoßen könnte.