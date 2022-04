Ukraine: Deutschland will Panzer schicken

Die deutsche Bundesregierung will die Ukraine mit schweren Waffen unterstützen. Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) soll nun "Grünes Licht" erhalten, um technisch aufgearbeitete "Gepard"-Flugabwehrpanzer aus früheren Beständen der deutschen Bundeswehr verkaufen zu können.

KMW verfügt über eine mittlere zweistellige Zahl dieser Panzer aus der aufgelösten Heeresflugabwehr der Bundeswehr. Der "Gepard" kann sowohl im Kampf gegen Bodenziele als auch zur Bekämpfung von fliegenden Zielen eingesetzt werden.

Frieden und Freiheit in Europa

Die Ampelkoalition stellt die Hilfe in einen Kontext umfassender Friedensbemühungen. In einem am Dienstag bekannt gewordenen zehnseitigen Entwurf mit dem Titel „Frieden und Freiheit in Europa verteidigen – umfassende Unterstützung für die Ukraine“ setzt die deutsche Regierung vor allem darauf, der Ukraine über einen sogenannten Ringtausch mit osteuropäischen Staaten schwere Waffen bereitzustellen. Zudem sollen ukrainische Soldaten in Deutschland oder auf Nato-Gebiet ausgebildet werden. Auch neue Sanktionen sollen verabschiedet werden.