Uiguren fordern in Wien Anerkennung ihres Leidens als Völkermord

Nach den Worten von Uiguren-Präsident Isa hat sich die Situation der Volksgruppe in den vergangenen fünf, sechs Jahren erheblich verschlechtert. Mindestens drei Millionen Uiguren werden in Lagern vermutet. Über eine Million uigurische Kinder wachsen schätzungsweise von ihren Eltern getrennt auf, teils in anderen Regionen Chinas.

UNO-Bericht noch "zurückhaltend"

Peking gehe es, so Isa, "um die physische Vernichtung inner- und außerhalb der Lager, Sterilisation, Zerstörung von Bauwerken wie Moscheen und Friedhöfen, sowie Zwangsarbeit", zu der Uiguren vor allem auf den Baumwollfeldern eingesetzt würden. Der von den Uiguren gelebte Islam sei in den Augen Pekings "eine ideologische Krankheit".

"Der lange Arm Chinas" reiche bis in die Diaspora, berichtete Isa weiter. Familienmitglieder von Aktivisten würden zu Geiseln des Regimes. Seine Mutter sei auch in einem der Lager umgekommen. Zudem verbreite die Wirtschaftsmacht China "beschönigende" Falschinformationen.

"Es ist Zeit zum Handeln", forderte der Uiguren-Präsident die Staatengemeinschaft auf, die "eine moralische und rechtliche Verpflichtung" habe. Inzwischen hätten UNO und Europäisches Parlament Stellung bezogen. Den Bericht der scheidenden UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet wertete Isa als "zurückhaltend". Man setze Hoffnung in deren designierten Nachfolger, den Österreicher Volker Türk.