Überraschender Zug: Johnson will die Bahn verstaatlichen

Thatcher selbst konnte die Privatisierung nicht mehr umsetzen, jedoch war sie daran maßgeblich beteiligt, dass sie ihr Nachfolger John Mayor 1994 vornahm. Damals herrschte in Wirtschaftskreisen – im Zuge der voranschreitenden Globalisierung und dem wirtschaftlichen Aufschwung – die Meinung, dass Märkte in vieler Hinsicht besser und effizienter arbeiten, als der Staat. Abgesehen davon war die britische Bahn zu diesem Zeitpunkt teuer und ineffizient – was sich jedoch durch die Privatisierung nicht groß geändert hat.