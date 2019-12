Gesundheitskasse: "Brauchen keine Zustände wie in Großbritannien"

Als „Mega-Herausforderung“ in der Sozialversicherung für 2020 sieht Biach die Themen Spitäler und Pflege. Der Grund ist klar: Zwar wurden die neun Gebietskrankenkasse in Wien in der neuen ÖGK zentralisiert, doch die Kompetenz für die Spitäler liegt weiterhin bei den Ländern. Nach der „Abwanderung“ der Finanzreserven der Gebietskrankenkassen ein veritables Problem. Das werde in den startenden Finanzausgleichsverhandlungen noch ein beinhartes Match zwischen Bund und Ländern werden, Ähnliches gelte für den Pflegebereich. Aber ganz so kritisch wie einige Länderchefs sieht Biach die Finanzsituation insgesamt nicht. „Jene Budgets, die gemeinsam mit den Landesregierungen ausgegeben werden, werden aber in den Ländern bleiben. Der Handlungsspielraum, damit man in der Gesundheitspolitik aktiv werden kann, ist damit gegeben.“