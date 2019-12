Ärztevertrag auf zwei Jahre aus Angst vor neuer Krankenkasse

Krankenkasse und Ärztekammer wollen mit Vertrag Stellung der Hausärzte attraktivieren. Einen Tag, bevor am heutigen Dienstag die Fusion der neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) über die Bühne geht, präsentierten in Oberösterreich Krankenkasse (OÖGKK) und Ärztekammer ihren letzten großen Deal. Der Wille, den Vertrag über die Ärztehonorare noch gemeinsam alleine in OÖ abzuschließen habe die Verhandler trotz harter Auseinandersetzungen geeint, versichern diese. So gar die Vertragsaufkündigung seitens der Ärzte ist während der Verhandlungen im Raum gestanden.

„Wir sind bis zum Äußersten gegangen und haben es uns nicht leicht gemacht“, berichtet OÖGKK-Obmann Albert Mahringer und Kassenfachdirektor Franz Kiesl. Die über die Jahre aufgebaute Partnerschaft habe geholfen, neue Kompromisse zu schließen. Um den künftig durch die ÖGK befürchteten Zentralismus auszubremsen, wurde gleich ein Zweijahresvertrag für 2019 und 2020 mit den 671 Allgemeinmedizinern und 446 Fachärzte vereinbart.