Neue Machtverhältnisse in Krankenkassen

Was ändert die VfGH-Entscheidung nun für die Patienten bzw. Versicherten?

In der Praxis wenig. Die ÖGK bekommt neue Logos, einzelne Leistungen wie das Krankengeld sollen am 1. Jänner in allen Kassen auf ein einheitliches Niveau angehoben werden. Ansonsten – von der E-Card bis zu den Leistungen beim Arzt oder im Spital – bleibt vorerst alles gleich.

Politisch ist die Sache demgegenüber längst nicht erledigt.

Die Arbeitnehmervertreter aus Gewerkschaft und Arbeiterkammer kritisieren die neuen Kräfteverhältnisse weiter scharf.

So erinnern sie etwa an den jüngst publik gewordenen Forderungskatalog der Wirtschaft, der zahlreiche Verschärfungen bei Krankenständen mit sich gebracht hätte.

Für ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und andere Kritiker der Reform ist die VfGH-Entscheidung „nicht verständlich und ein herber Rückschlag“. Künftig würden Arbeitgeber zu 50 Prozent über die Leistungen der Versicherten entscheiden, sagt Katzian. Und es ist nicht zu überhören, dass er die neue Machtverteilung als unfair und falsch empfindet.