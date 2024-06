"Tiermassaker": Warum Erdoğan Istanbuls Straßenhunde einschläfern will

Anfang des Jahres trauerte die Türkei um "Eros" – die Straßenkatze beherrschte kurz den Lokalwahlen die öffentliche und politische Debatte. Sie war von einem Mann in einem Aufzug zu Tode getreten worden, Kameras hielten die Tat fest. Die Empörung war groß – so groß, dass der Mann wegen "absichtlicher Tötung eines Tieres" zu einer Strafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt wurde. Als diese wegen guter Führung auf drei Monate verkürzt wurde, zogen Protestmassen auf. Schließlich soll sich sogar Präsident Recep Tayyip Erdoğan eingemischt und verlangt haben, das Urteil zu verschärfen – auf zweieinhalb Jahren Haft.

Straßenkatzen und -hunde gehören zur Metropole am Bosporus wie Çay-Stuben und Simit-Verkäufer. Kaum ein Buch über die Stadt kommt ohne Verweise auf die streunenden Bewohner aus. Doch während sich Präsident Erdoğan vehement für Gerechtigkeit für "Eros" eingesetzt hat, will er jetzt herrenlose Hunde im schlimmsten Fall einschläfern lassen – was Tierschützer und Hundeliebhaber seit Wochen aufschreien lässt und auf die Straßen treibt.

Denn hinter Erdoğans Vorhaben steckt weit mehr als eine persönliche Vorliebe oder Sicherheitsbedenken.