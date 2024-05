Nach 30 Tagen im Tierheim: Türkei will Straßenhunde einschläfern

Die Türkei will Medienberichten zufolge künftig Straßenhunde einschläfern , sollten diese nicht vermittelbar sein. Tierschützer schlugen am Donnerstag Alarm gegen das Vorhaben und riefen die islamisch-konservative Regierung dazu auf, den Entwurf zurückzunehmen.

Der Haytap-Vorsitzende Şenpolat sagte, es sei nicht realistisch, Tausende Tiere einzuschläfern. Wegen der hohen Kosten fürchte er, dass Hunde etwa erschossen oder begraben werden. "Um sich die Kosten zu ersparen, werden die Tiere lebend begraben, das findet ohnehin schon statt", sagte er. Es komme schon jetzt vor, dass man Massengräber mit Knochen von Tieren finde.

In der Türkei gibt es Schätzungen von Haytap zufolge zwischen fünf und sieben Millionen Straßenhunde. Die Kapazität in Tierheimen schätzt die Organisation als "absolut unzureichend" ein. Gerade in Urlaubsregionen werden Hunde in der Ferienzeit oft ausgesetzt.