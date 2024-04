Tierschutz: Hunde haben ein Recht auf artgemäße Haltung

Wie viel Auslauf braucht ein Terrier? Was frisst ein Leonberger? Muss der Malteser in die Schule? Wann soll der Dackel zum Tierarzt? Was will der Vierbeiner sagen? Welche Rasse passt zu mir? – Hunde sind wunderbare Gefährten, seit Jahrtausenden berühren sie das Herz der Menschen. Die artgemäße Haltung gelingt aber nur mit Verstand.

Ein Sachkundenachweis vor Anschaffung des Haustiers soll künftig bundesweit Pflicht werden. Das sieht die Novelle des Tierschutzgesetzes vor, die seit Anfang April in Kraft sein sollte. Doch das zuständige Gesundheitsministerium muss noch mehr als 800 Stellungnahmen sichten, die während der Begutachtungsfrist eingelangt sind, und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Die Beschlussfassung im Nationalrat wurde daher auf Juli verschoben.

Expertinnen und Experten kommentieren im Vorfeld bekannte Eckpunkte, die Hunde betreffen.

Sachkundenachweis soll österreichweit Pflicht werden

„Der Theorieteil vor der Anschaffung schützt vor Spontankäufen. Die zwei zusätzlichen Stunden Praxis sind zwar wenig, aber wirklich notwendig“, heißt KURIER-Tiercoach Katharina Reitl eine österreichweite Vereinheitlichung des Sachkundenachweises gut. Der Zoodoc aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn weiß, dass nicht jeder Vierbeiner locker nebenher läuft. Lebewesen sind eine „Lebensaufgabe“.

Welpen fordern, manch Hund ist hyperaktiv, mancher besonders ängstlich, auch Zivilisationskrankheiten treffen immer mehr Haustiere. Die treuen Begleiter wollen rund zehn bis 13 Jahre lang versorgt sein. Das sollte Haltern rechtzeitig bewusst sein. Geplant ist, dass der Nachweis für die Beschäftigung mit Rechten, Pflichten und Bedürfnissen von Hunden beim Kauf vorgelegt werden muss.