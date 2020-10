Trump vs. Biden im TV-Fernduell: Bedächtigkeit hüben, Gereiztheit drüben

Biden antwortete diesmal ohne Unterbrechungen

Ganz anders waren Atmosphäre und Rhetorik in Philadelphia bei Joe Biden. Ohne das Risiko, ständig unterbrochen zu werden (wie Trump dies in der ersten TV-Debatte getan hatte), legt der 77-Jährige seine Antworten umfangreich und mit Bedacht an. Als ein junger Afro-Amerikaner fragt, was er für ihn im Angebot habe, holte Biden weit aus, sprach minutenlang über Reformen in den Schulen, in denen Sozialpsychologen fehlten, und endete bei staatlich garantierten Darlehen für junge, schwarze Unternehmer.

Selten gehörte Töne auch hier: Biden will, anders als Trump, im Falle seines Sieges nicht mit präsidialen Dekreten am Kongress vorbei durchregieren. „Wir sind eine Demokratie. Wir brauchen Konsens. Ich brauche die nötigen Stimmen, um meine Politik durchzusetzen.” Selbst Mini-Lob für seinen Gegner hatte Biden parat, als er die von Trump choreographierte Annäherung Israels mit arabischen Staaten als Erfolg bezeichnete. Allerdings habe Trump viele Verbündete verprellt und Amerikas Vertrauenswürdigkeit in der Welt zerstört.

Bemerkenswert war auch Bidens Eingeständnis, dass ein 1994 maßgeblich von ihm geprägtes Kriminalitätsgesetz, das zu massenweisen Inhaftierungen vor allem von Latinos und Schwarzen führte, aus heutiger Sicht „als Fehler" bezeichnete.

Biden, der bei derlei Auftritten zuweilen fahrig ist und den Faden verliert, wirkte in sich ruhend, faktensicher, emphatisch und selbstbewusst. Dass die Wirtschaftsanalysten von Moody`s seinem Wirtschaftsprogramm vor Kurzem die Fähigkeit unterstellten, knapp 19 Millionen Jobs zu kreieren, erwähnte der von Trump regelmäßig als „Sozialist” und „Zerstörer Amerikas” titulierte Ex-Senator mit leiser Genugtuung.

"Ein Staatsmann im Gespräch mit Bürgern"

Dass er industriepolitisch weder Radikaler noch Träumer ist, unterstrich Biden bei zwei Details, die ihm regelmäßig vorgehalten werden. Zum einen sei er nicht dafür, die umweltpolitisch umstrittene Energiegewinnungs-Methode „Fracking” zu verbieten; was in wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Pennsylvania zu massiven Arbeitsplatzverlusten führen würde. Zum anderen setzt er dem ehrgeizigen „Green New Deal”, der eine völlige Umstellung des US-Wirtschaftssystems vorsieht und von der Parteilinken um Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez vorangetrieben wird, eine eigene, weniger radikale und damit potenziell politisch anschlussfähigere Konzeption entgegen.

Am Ende der Veranstaltung wurde Biden gefragt, wie er eine Niederlage am 3. November erklären würde: „Es könnte bedeuten, dass ich ein schlechter Kandidat war und keinen guten Job gemacht habe”, sagt der Alt-Vizepräsident mit ruhiger Stimme. Und fügte hinzu: „Ich hoffe nicht, dass es bedeutet, dass die Menschen in ethnischen und religiösen Fragen derart im Streit miteinander sind, wie Donald Trump sich das wünscht."

Joe Biden bekam in ersten Analysen von US-Medien die besseren Noten für seinen Auftritt. „Er war Staatsmann im Gespräch mit Bürgern”, sagte ein Analyst im Sender MSNBC. Über den Amtsinhaber könne man das nicht sagen.

Ob Trump und Biden zur dritten und letzten TV-Debatte wie geplant am 22. Oktober in Nashville wieder auf einer Bühne zusammentreffen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher. Biden verlangt einen frischen Test, der Trump als eindeutig Corona-frei erkennen lässt. Ob der Präsident da mitspielt, ist noch unklar.