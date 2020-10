Trumps ultrarechte Fans: Wer sind die "Proud Boys" – und wie gefährlich sind sie?

Von Social Media verbannt

Irritierend dabei ist lediglich, dass der derzeitige Chef der "Proud Boys", Enrique Tarrio, nicht ganz in das Schema weißer Ultrarassisten passt. Er ist Exil-Kubaner und damit selbst Latino. Wie das geht? Erklärbar sei das, so Experten, wohl mit dem anti-schwarzen Rassismus, der auch unter Latinos verbreitet sei – eine der Besonderheiten der US-amerikanischen Kultur.

Dass an der Beschreibung "Hate Group" etwas dran ist, sieht man jedenfalls auch an der Reaktion der Social-Media-Giganten vor einiger Zeit. Youtube und Facebook haben alle offiziellen Accounts der "Proud Boys" schon seit 2018 gesperrt, eben weil sie dort Hassreden verbreiteten. Das brachte McInness und Konsorten einen derben Rückschlag in der Reichweite ein.

Dementsprechend glücklich schätzten sich die "Proud Boys" über Trumps netten Reichweiten-Boost beim TV-Duell. Enrique Tarrio wurde am Mittwochmorgen von Vans diverser TV-Stationen in seinem Haus belagert, die ihn interviewen wollten; auf Twitter trendete der Hashtag #WhiteSupremacy lange. Und viele Sympathisanten nutzten das für Eigenwerbung: Sie boten kurzerhand "Proud Boys stand by"-Shirts zum Kauf an.