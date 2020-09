Trumps dubioser Aufruf an Rechtsextreme: "Haltet euch bereit"

Dass die „Proud Boys Trump-Fans sind, verhehlen sie nicht. Die Gruppe, die meist in gelb-schwarzen Shirts uniformiert auftritt und optisch eher an Hipster erinnert als an Glatzen-tragende Neonazis, ist stets bei Wahlkampf-Auftritten des amtierenden Präidenten anwesend. Dabei waren sie allerdings auch bei den Neonazi-Märschen in Charlottesville 2017, auch in Portland, wo die Black-lives-Matter-proteste zuletzt eskalierten, mischten sie mit und sorgten für Unruhen – einige ihrer Unterstützer waren mit Gewehren bewaffnet und riefen zur Selbstjustiz auf.