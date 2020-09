"Sleepy Joe": Die zahlreichen Pannen des Joe Biden

Ungeschicklichkeit als Verteidigung

Dennoch könnte Biden zur ernsthaften Bedrohung für den amtierenden Präsidenten der USA werden. Donald Trumps letzte Kontrahentin Hillary Clinton bot wesentlich mehr Angriffsfläche als Biden es tut. Durch seinen lockeren und humorvollen Umgang mit seinen eigenen Pannen ist er schwer angreifbar. Im Gegensatz zu Clinton gibt es kaum eine Grundlage dafür, Biden ernsthafte Bösartigkeit zu attestieren.

Der mit Sympathie ausgesprochene Satz "That's Joe" (So ist Joe eben) fällt in Washingtons Politikblase sehr häufig, wenn Biden wieder einmal in ein Fettnäpfchen tritt. Der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates schrieb dazu in seinen Memoiren: "Es ist unmöglich, Joe nicht gern zu haben."