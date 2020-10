Melania Trump: "Ich heilte mich mit Vitaminen und gesundem Essen"

Mit Cortison vollgepumpt und mit einem eigens gemixten Antikörper-Cocktail versorgt, stürzte sich Donald Trump nach seiner offensichtlich heftigen Covid-Erkrankung schon zu Wochenbeginn wieder in den Wahlkampf. Seine Frau Melania ersparte sich den eiligen Trip nach Florida und hat ihren Donald auch seither nicht auf die Bühne begleitet.

Die 50-Jährige war damit beschäftigt, sich auszukurieren und sich um Sohn Barron zu kümmern. Der 14-Jährige war nämlich – so die jüngsten Nachrichten von der first Family – ebenfalls infiziert. Zwar habe Barron keine Symptome gezeigt, teilte Melania mit, aber Sorgen habe sie sich trotzdem gemacht: „Wie viele Eltern in den letzten Monaten konnte auch ich nicht anders, als zu denken: Was ist mit morgen oder übermorgen? Meine Befürchtung erfüllte sich, als er erneut getestet wurde und der Test positiv ausfiel. Zum Glück ist er ein starker Teenager.“

Melania selbst hatte zwar offensichtlich Symptome, die allerdings aber weitgehend harmlos. Sie habe sich vor allem extrem müde gefühlt, so die offizielle Stellungnahme, dazu Gliederschmerzen und Husten.