Abgehört: Melania Trump regte sich über Migranten und ihre Rolle auf

„Ich sage, dass ich gerade an der Weihnachtsplanung für Weihnachten arbeite, und alles, was sie (Journalisten, Anm.) sagten: ‚Oh, was ist mit den Kindern?‘ Dass sie getrennt wurden.“

Melania Trump benutzte in dem Gespräch anschließend einen Kraftausdruck, um ihre Verzweiflung auszudrücken, und fragt Winston Wolkoff dann: „Wo haben sie etwas gesagt, als Obama das getan hat?“ Auch unter der Obama-Administration hatte es harte Maßnahmen gegen illegale Einwanderer gegeben. Weiter sagte sie: „Ich habe versucht, das Kind mit der Mutter wieder zu vereinen. Ich hatte keine Chance - es gibt da ein Verfahren und Gesetze.“

In einem anderen Teil des Gesprächs stellt Trump – selbst einst als Einwanderin in die USA gekommen – laut CNN die Frage, ob die Mütter und Kinder, die behaupteten, in ihren Heimatländern Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein, die Grenzschutzbeamten womöglich belogen hätten. „Viele Mütter und Kinder lernen, wie das geht“, sagte Melania Trump laut CNN wörtlich.

„Sie gehen rüber und sagen: ,Oh, wir werden von einem Gangmitglied getötet, wissen Sie, es ist so gefährlich.‘ Also dürfen sie hierbleiben.“ Viele der Familien aus Mittelamerika hätten doch beispielsweise auch in Mexiko bleiben können, argumentiert sie dann. NGOs und Aktivisten jedoch hätten den Menschen andere Argumente an die Hand geliefert. „Sie bekommen von anderen Leuten gelehrt, was sie sagen sollen, um rüberzukommen und damit man sie dann hier lässt“, sagte sie. „Dabei könnten sie leicht in Mexiko bleiben, aber das wollen sie nicht, weil Mexiko sich nicht so um sie kümmert wie Amerika.“