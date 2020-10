Was passiert, falls Trump nicht mehr regieren kann?

Diese Situation mussten die Republikaner 1912 durchleben, als wenige Tage vor der Wahl Vizepräsident James Sherman starb. Sie druckten jedoch keine neuen Zettel und Shermans rasch nachbesetzter Nachfolger erhielt dessen Wahlmänner-Stimmen. Hätten die Republikaner die Wahl gewonnen, hätte sie wahrscheinlich erfolgreich von den Demokraten angefochten werden können.

Aus aller Welt trafen mittlerweile Genesungswünsche ein. EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte auf Twitter, alle kämpften weiter gegen das Virus, jeden Tag - „egal wo wir leben“. Auch der britische Premierminister Boris Johnson, der selbst im Frühjahr an Covid-19 erkrankt war, schrieb: „Meine besten Wünsche für Präsident Trump und die First Lady. Ich hoffe, sie werden beide schnell wieder gesund“. Ähnlich äußerten sich die französische Regierung, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der indische Premierminister Narendra Modi und das taiwanesische Außenministerium.

Genesungswünsche kamen auch vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zugleich kündigt das Präsidialamt in Moskau an, dass sich Putin gegen das Coronavirus impfen lassen werde. Russland hat nach eigenen Angaben bereits einen wirksamen Impfstoff entwickelt, was von internationalen Experten allerdings angezweifelt wird.

„Beste Wünsche“ sandte auch der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyeusus. Trump hat die WHO mehrfach für deren Umgang mit der Pandemie kritisiert. Zudem droht er damit, dass die USA die in Genf sitzende Organisation verlassen und sämtliche finanzielle Unterstützung streichen werde, weil die WHO zu enge Beziehungen zu China unterhalte.