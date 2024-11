Die Systemsprenger: Diese Hardliner wil Trump in seiner Regierung

Der "Grenz-Zar", wie Homan genannt wird, war Chef der Einwanderungsbehörde ICE. Homan hatte bereits während Trumps erster Amtszeit für eineinhalb Jahre die Leitung kommissarisch inne. Er trat damals als Verfechter einer umstrittenen Vorgehensweise auf, die dazu führte, dass Kinder von illegal eingewanderten Eltern an der Grenze zu Mexiko getrennt in Gewahrsam festgehalten wurden. Geht es nach ihm, sollen sogar in den USA geborene Kinder, also US-Bürger, deren Eltern illegal eingewandert sind, abgeschoben werden.