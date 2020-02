Trump klagt New York Times: Ziemlich beste Kontrahenten

Trump ist der Star in seiner eigenen Twittermedienwelt, und kaum jemand, der ihn im November wählen wird, wird einen Cent darauf geben, was in der New York Times steht.

Wen also kümmert es, was dort geschrieben wird, noch dazu in einem Kommentar? Die Antwort ist leicht: Donald Trump, und zwar so sehr, dass er die Zeitung nun klagen lässt.