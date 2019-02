Aufdeckerjournalist Seymour Hersh: "Die Sache mit Trump hat alle verrückt gemacht"

Dabei ist die Weltpolitik brutal wie eh und je.

Wenn man objektiv draufsieht: ja. Wir ziehen jetzt die Regierung in Venezuela in Zweifel. Wir haben lange Jahre ISIS unterstützt, weil wir Bashar al-Assad gehasst haben, so wie wir Russland hassen. Ich mochte Obama in seiner ersten Amtszeit, aber nicht in seiner zweiten. Denn er hat nichts von dem getan, was er hätte tun können. Als Russland 2015 in Syrien eingriff, war Assad in Schwierigkeiten. Obama hat damals gesagt, Russland wird in genau so einen Schlamassel kommen wie wir damals in Vietnam. Aber Russland hat es mit 40, 50 Fliegern erledigt. Die sind rund um die Uhr geflogen. Wir hätten erstmal eine große Armeebasis gebaut, mit einem McDonald’s und einer Bowlingbahn. (lacht)

Ist der Journalismus tot?

Darüber zerbreche ich mir den Kopf. Die New York Times hat früher zweieinhalb Kilo gewogen, die dickste Ausgabe hatte 1474 Seiten.

Das ist ein Scherz, oder?

1474 Seiten. Für alternative Sichtweisen gibt es heute keinen Platz mehr in den Zeitungen.

Welche zum Beispiel? Es gibt ein faszinierendes Gegenargument dazu, dass die Russen die US-Wahl beeinflussten, dass sie für Trump gewonnen und Hillary geschlagen haben. Aber der Hass auf Putin in der amerikanischen Presse ist groß – er erreicht meiner Meinung nach irrationales Niveau. Diese Sache mit Trump hat alle verrückt gemacht.