Verschwörung gegen Hillary? Trumps Wahlkampfmanager traf Assange

Wichtiger Schachzug

Der " Guardian" listet unter Verweis auf eine bestens informierte Quelle drei Treffen von Manafort mit Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London auf. Dort sitzt Assange seit Jahren fest, weil er vor einem Gerichtsprozess wegen Vergewaltigung in Schweden geflüchtet ist. Nach seinen Angaben fürchtet er die Auslieferung an die USA durch Schweden . Nur Wochen nach Manaforts drittem und letzten Besuch veröffentlichte Wikileaks gehackte E-Mails der US-Demokraten, die Hillary Clinton in ein schlechtes Licht rückten.

Trump selbst lobte hingegen Wikileaks im Wahlkampf ausdrücklich, obwohl die Enthüllungsplattform in US-Sicherheitskreisen verhasst ist. Sind doch unzählige Informationen auch über US-Militäreinrichtungen so an die Öffentlichkeit gelangt.

Assange bestreitet, dass die gestohlenen E-Mails Clintons von einer staatlichen Stelle an Wikileaks gegangen seien. US-Geheimdienste beschuldigen Russland, hinter den Hackerangriffen auf die Demokraten zu stehen.

Doppeltes Spiel

Erst am Montag war bekannt geworden, dass der von Trump bekämpfte Sonderermittler Robert Mueller Manafort beschuldigt, in der Russland-Untersuchung die Ermittler belogen zu haben. Manafort hatte sich in einem Gerichtsverfahren, das mit seiner früheren Beratertätigkeit in der Ukraine zusammenhängt, schuldig bekannt und war eine Vereinbarung mit der Justiz eingegangen, um Strafminderung zu bekommen. Dem 69-Jährigen droht eine mehrjährige Haftstrafe. Seinen Anwälten zufolge traf er sich mehrfach mit den Ermittlern um Mueller . Dieser untersucht, ob es bei den mutmaßlichen Einflussversuchen auf den Präsidentschaftswahlkampf 2016 geheime Absprachen zwischen Mitgliedern von Trumps Wahlkampfteam und russischen Vertretern gab.