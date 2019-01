Trump verschweigt laut Bericht Details seiner Treffen mit Putin

Vor Mueller hatte der damalige Chef der US-Bundespolizei FBI, James Comey, Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Einflussnahme Russlands geleitet. Trump entließ Comey im Mai 2017 und gab für den Rauswurf zunächst verschiedene Gründe an. Später sagte er dann aber in einem Interview, er habe die Russland-Ermittlungen dabei im Kopf gehabt. Nach Comeys Entlassung soll das FBI Ermittlungen gegen Trump eingeleitet haben, schrieb die " New York Times" am Freitag. Ziel sei dabei gewesen, herauszufinden, ob der US-Präsident wissentlich oder unwissentlich für Russland und gegen US-Interessen arbeite. Muellers Ermittlungen hat Trump immer wieder als "Hexenjagd" bezeichnet.