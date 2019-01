Venezuela-Krise: Washingtons Griff in den Hinterhof

Dass Bolton jetzt Kolumbien ins Spiel bringt, entspricht der seit Jahrzehnten geltenden politischen und militärischen Logik Washingtons. Lateinamerika gilt traditionell als der „ Hinterhof der USA“. US-Präsident James Monroe meldete bereits 1823 den Anspruch der USA auf die Vorherrschaft auf dem amerikanischen Kontinent an – damals noch in offener Konkurrenz zu den europäischen Kolonialmächten. Seither nimmt sich Washington mehr oder weniger offen das Recht, über die politische Zukunft Lateinamerikas mitzuentscheiden. Vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts intervenierte Washington mit militärischen Mitteln in zahlreichen lateinamerikanischen Ländern, von Guatemala über Kuba bis Nicaragua. In der OAS, der Organisation amerikanischer Staaten, die obendrein in Washington sitzt, haben die USA klar das Sagen.