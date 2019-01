Venezuela: Abgewrackt, heruntergewirtschaftet

Maduro macht einen „Krieg der neoliberalen Kräfte“ gegen Venezuela für die Krise verantwortlich. Diese, so seine Argumentation, versuchen, das sozialistische Land zu destabilisieren. Ein Blick auf die Ursachen der Krise lässt aber einen anderen Schluss zu. Maduro und die regierenden Sozialisten haben das Land verfallen lassen, die Infrastruktur nicht nur in der Ölindustrie ist marode.

In San Cristobal führt das zu einem Comeback des Autostoppens. Hunderte Daumen recken sich an den Straßenrändern in die Höhe, weil viele keinen Sprit bekommen haben und weil der Nahverkehr zusammengebrochen ist. Abends ist es oft stockfinster. In den Straßen klaffen riesige Löcher.

San Cristobal ist eine Hochburg der Opposition, hier ist vieles anders als im Rest des Landes. Die Menschen mögen mehr Fußball als Baseball, hier wird mit kolumbianischen Pesos bezahlt, der längst die Ersatzwährung für den hyperinflationären Bolivar ist.