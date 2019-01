Experte zu Venezuela-Krise: Rückendeckung aus Ausland reicht nicht

US-Präsident Donald Trump ist ja für spontane Entscheidungen bekannt. Könnte er den Erdölkauf nicht doch einstellen?

Ja, das könnte er, die Ausfälle könnten leicht ausgeglichen werden. Die USA haben aber Angst, dass sie mit einem solchen Schritt komplett dem von Maduro bemühten Muster eines Imperialisten entsprechen würden.

In den sozialen Medien kursieren bereits Gerüchte, die USA würden hinter der Zuspitzung in Venezuela stecken. Könnte es sein, dass die USA die Opposition ermutigt haben, sich Maduro gerade jetzt derart in den Weg zu stellen?

Das mag durchaus so sein, wäre aber nur die halbe Miete. Das Militär müsste sich auf die Seite der Opposition schlagen.